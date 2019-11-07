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В Украине впервые за три года упали продажи техники и электроники

В Украине впервые за три года упали продажи техники и электроники

За третий квартал этого года украинцы купили бытовой техники и электроники на почти 25,3 млрд грн. Это на 0,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательской компании GfK Украина.

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Однако объемы продаж техники с начала года увеличиваются, по сравнению с 2018: в этом году в Украине продали электроники на 68,7 млрд грн, а это на 6,9% больше по сравнению с I-III кварталами 2018-го.

Больше всего уменьшились продажи в секторе “Офисная техника” – 4,6%, “Информационные технологии” – на 3,9%.

Рост продемонстрировали секторы “Фото” (на 8,2%) и “Малая бытовая техника” (6,7%).

По информации GfK, квартальное снижение объема продаж на рынке бытовой техники и электроники в Украине последний раз наблюдалось еще в I квартале 2016 года (на 5,2%).

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По материалам Finance.UA
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