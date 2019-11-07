0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 72 0

Land Rover разрабатывает самый красивый кроссовер

Land Rover разрабатывает самый красивый кроссовер

Компания Jaguar Land Rover планирует разработать и выпустить на рынок абсолютно новый кроссовер Range Rover Crossover, который станет самым роскошным и красивым в своем сегменте автомобильного рынка. В продаже он появится в 2021 году.

Range Rover Crossover, как и Range Rover пятого поколения, будет построен на платформе MLA. Он получит версии с «мягкой» гибридной силовой установкой, с подзаряжаемой гибридной силовой установкой, а также полностью электрическую версию.

Это будет самый стильный и низкий кроссовер у Land Rover. Он обещает стать знаковой моделью этого знаменитого британского бренда.

«Мы всегда были новаторами. Если Bentley и Rolls-Royce делают SUV, то почему Land Rover или Range Rover не могут выпускать люксовые автомобили? Наш бренд очень гибкий в этом отношении», — сказал главный дизайнер Land Rover Джерри МакГоверн

По материалам autonews.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.