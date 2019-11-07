Land Rover разрабатывает самый красивый кроссовер

Компания Jaguar Land Rover планирует разработать и выпустить на рынок абсолютно новый кроссовер Range Rover Crossover, который станет самым роскошным и красивым в своем сегменте автомобильного рынка. В продаже он появится в 2021 году.

Range Rover Crossover, как и Range Rover пятого поколения, будет построен на платформе MLA. Он получит версии с «мягкой» гибридной силовой установкой, с подзаряжаемой гибридной силовой установкой, а также полностью электрическую версию.

Это будет самый стильный и низкий кроссовер у Land Rover. Он обещает стать знаковой моделью этого знаменитого британского бренда.

«Мы всегда были новаторами. Если Bentley и Rolls-Royce делают SUV, то почему Land Rover или Range Rover не могут выпускать люксовые автомобили? Наш бренд очень гибкий в этом отношении», — сказал главный дизайнер Land Rover Джерри МакГоверн