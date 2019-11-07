0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Актуально
- 56 0

NASA представила первый полностью электрический самолет (видео)

NASA представила первый полностью электрический самолет (видео)

NASA представила первый полностью электрический самолет в условиях, когда авиапромышленность пытается уменьшить выбросы самолетами двуокиси углерода для борьбы с изменением климата.

Читайте также: Маск сообщил, когда появится город на Марсе

“Национальное агентство США по аэронавтике и исследованию космического пространства продемонстрировало в Калифорнии свой небольшой самолет X-57 Maxwell, который разрабатывала с 2015 года”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что самолет Х-57 базируется на 4-местном самолете и имеет по 7 пропеллеров на каждом крыле.

Их приводят в движение электродвигатели, которые питаются от литий-ионных батарей разработки NASA.

Сообщается, что при взлетах и ​​посадках будут работать все пропеллеры, а в полете будут задействованы только крупные пропеллеры на концах крыльев.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.