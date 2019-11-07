NASA представила первый полностью электрический самолет (видео)

NASA представила первый полностью электрический самолет в условиях, когда авиапромышленность пытается уменьшить выбросы самолетами двуокиси углерода для борьбы с изменением климата.

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“Национальное агентство США по аэронавтике и исследованию космического пространства продемонстрировало в Калифорнии свой небольшой самолет X-57 Maxwell, который разрабатывала с 2015 года”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что самолет Х-57 базируется на 4-местном самолете и имеет по 7 пропеллеров на каждом крыле.

Их приводят в движение электродвигатели, которые питаются от литий-ионных батарей разработки NASA.

Сообщается, что при взлетах и ​​посадках будут работать все пропеллеры, а в полете будут задействованы только крупные пропеллеры на концах крыльев.