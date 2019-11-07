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Минобороны планирует отменить военный призыв

Минобороны планирует отменить военный призыв

Позиция Украинского государства — отменить военный призыв в стране. Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк в эфире телеканала “1+1”.

В то же время Загороднюк добавил, что переход на профессиональную армию не будет быстрым.

“Это моя персональная цель, это не будет скоро, и это позиция государства — отменить призыв. Мы движемся к профессиональной армии согласно стандартам НАТО, которая будет профессиональной, подготовленной и оснащенной”, — отметил он.

“Главное, что каждый военнослужащий должен знать свое место и иметь четкую военную карьеру, защищенные права, чтобы мы могли конкурировать при отборе за лучших”, — добавил глава Минобороны.

Как известно, сейчас в Украине продолжается осенний военный призыв. На срочную военную службу призывают пригодных по состоянию здоровья к военной службе мужчин, которым исполнилось 20 лет, и старших, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу в апреле-июне и в октябре-декабре 2019 года.

По материалам Дело
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