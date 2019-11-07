В Киевской области субсидиантам выплатили помощь по новым правилам

В Киевской области за октябрь 2019 года домохозяйства получили 62 млн грн льгот и субсидий на жилищно-коммунальные услуги, а тем временем в Киеве количество субсидиантов уменьшилось в два раза.

Об этом сообщает пресс-служба КОГА.

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Выплаты льгот и субсидий получили 122,8 тыс. домохозяйств (из которых 113,8 тыс. наличными, а 9 тыс. – в безналичной форме) и компенсации льгот в денежной форме для 211 тыс. человек.

Что изменилось:

С 1 октября 2019 г. выплаты передавались людям, а не предприятиям-поставщикам услуг.

Как проводится монетизация:

перечисление средств на счет в Ощадбанке со специальным режимом использования с последующим их направлением на оплату жилищно-коммунальных услуг;

передача наличными непосредственно получателю.

Отмечается, что монетизация не повлияет на объем предусмотренных законом социальных гарантий и позволит экономить средства на экономном потреблении жилищно-коммунальных услуг и использовать их на собственные нужды льготника. То есть, если домохозяйство использовало меньше ресурсов, чем предусмотрено в нормативе – сэкономленные деньги они могут оставить себе.