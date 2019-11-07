В Киевской области субсидиантам выплатили помощь по новым правилам

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В Киевской области за октябрь 2019 года домохозяйства получили 62 млн грн льгот и субсидий на жилищно-коммунальные услуги, а тем временем в Киеве количество субсидиантов уменьшилось в два раза.
Об этом сообщает пресс-служба КОГА.
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Выплаты льгот и субсидий получили 122,8 тыс. домохозяйств (из которых 113,8 тыс. наличными, а 9 тыс. – в безналичной форме) и компенсации льгот в денежной форме для 211 тыс. человек.
Что изменилось:
Как проводится монетизация:
Отмечается, что монетизация не повлияет на объем предусмотренных законом социальных гарантий и позволит экономить средства на экономном потреблении жилищно-коммунальных услуг и использовать их на собственные нужды льготника. То есть, если домохозяйство использовало меньше ресурсов, чем предусмотрено в нормативе – сэкономленные деньги они могут оставить себе.
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