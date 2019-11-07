Дубилет рассказал, как сэкономить на государственной телефонной спецсвязи

В правительстве хотят создать приложение для тех людей, которые пользуются правительственной связью через защищенные линии стационарных телефонов.

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет.

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По его словам, вся эта система стоит государству “буквально миллиарды гривен”.

“Однако эти телефоны обеспечивают прямые линии для общения с президентом, премьером, спикером Рады. На каждого – отдельный телефон. Я считаю, это довольно странная вещь. Надеюсь, вскоре мы сможем сделать так, чтобы вместо таких телефонов было приложение”, – сказал Дмитрий Дубилет.

“Действительно, можно сделать приложение, которое будет делать связь даже более защищенной благодаря методам шифрования. И тогда можно будет не тратить буквально миллиарды гривен на эту систему с этими проводами”, – рассказал он.

Дубилет добавил, что сейчас эту идею только обсуждают.

“Пока не хочу даже анонсировать, но действительно мы с Михаилом Федоровым (вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины – ред.) и другими экспертами обсуждаем такую возможность. Если удастся – будет круто”, – заявил он.