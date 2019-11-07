В США расследуют разные кредитные лимиты Apple Card

Департамент финансовых услуг Нью-Йорка (NY DFS) начал расследование по претензиям на кредитную карту Apple Card, которая предлагала разные кредитные лимиты для мужчин и женщин.

Об этом 10 ноября сообщило информационное агентство Bloomberg.

Расследование началось с жалобы предпринимателя Дэвида Хайнмейера Хансона о том, что Apple Card дала ему кредит в 20 раз больше, чем жене. При том что у нее лучше кредитные показатели.

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Соучредитель Apple Стив Возняк написал твит, что то же самое произошло и с ним, и с женой, несмотря на то, что у них не было отдельных банковских счетов или отдельных активов.

Финансовый регулятор опубликовал заявление, в котором говорится, что расследование будет проводиться, чтобы определить, нарушен ли закон Нью-Йорка.

«Любой алгоритм, который намеренно или нет приводит к дискриминационному обращению с женщинами или любым другим классом, нарушает закон Нью-Йорка», – говорится в заявлении.