Нефедов анонсировал увеличение зарплат на таможне

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Чтобы попасть на работу в Государственную таможенную службу Украины, придется пройти переаттестацию. Если же это таки удастся сделать, то на таможне можно будет рассчитывать на существенно большие зарплаты, чем сейчас.
Об этом рассказал в интервью 24 каналу председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов.
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“При этом я против того, чтобы просто механически поднимать зарплаты всем по системе. Конечно, у нас есть таможенники, которые, судя по их декларации, – долларовые миллионеры. Но задача в том, чтобы в следующем году провести полную переаттестацию всех людей, которые перешли в Государственную таможенную службу”, – заявил Максим Нефедов.
Кто пройдет переаттестацию и перейдет на контрактную работу на таможне, тот может заслуживать существенно большие зарплаты.
“Моя цель – довести до конца следующего года зарплату инспектора до зарплаты таможенного брокера. Сейчас – это где-то 20 000 тысяч, плюс-минус, в зависимости от региона и уровня опыта. И, конечно, работники на какой-то более ответственной работе, руководители подразделений пропорционально должны получать больше”, – рассказал глава таможни.
Он уточнил, что на сегодня рядовой инспектор на таможне получает зарплату в размере около 6,5 тысячи гривен. А зарплата главы таможни – 30-35 тысяч гривен.
“Я считаю, что эти суммы для главы таможни так же должны быть примерно в 2,2-3 раза выше”, – сказал Нефедов, добавив, что сегодня его зарплата составляет 24 800 гривен.
Председатель ГТС признался, что хотел бы иметь зарплату повыше и выступает за то, чтобы зарплаты в государственном секторе были рыночными.
“И это вопрос не только в том, что если будем платить больше, то эти люди не будут брать взятки. Я не беру взятки и сейчас, получая низкую зарплату. А вопрос в том, сможем ли мы привлекать много людей, которые не будут брать взятки и не будут жить на какие-то свои сбережения”, – пояснил Нефедов.
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