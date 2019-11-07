Мораторий на проверки для ФОПов, рынок земли: подписан указ о реформах

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Президент Владимир Зеленский подписал указ “О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства”.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
“В документе говорится о мерах, направленных на продолжение структурных экономических реформ, введения дополнительных механизмов для ускорения социально-экономического развития Украины, повышения уровня благосостояния населения, гармоничного развития регионов, внедрения европейских стандартов жизни, укрепления государства”, – говорится в сообщении.
В частности, до конца года Кабмин должен принять меры по разработке, внесении на рассмотрение Верховной Рады и сопровождению законопроектов, которые будут касаться следующих вопросов:
*противодействие незаконной добыче янтаря;
Также до конца 2019 года ожидается разработка законопроектов о введении двухлетнего моратория на проведение проверок ФОПов и смягчения их ответственности за нарушение порядка представления отчетности.
Кабинет Министров до конца текущего года также должен:* разработать и утвердить план мероприятий по повышению позиций Украины в рейтинге Всемирного банка “Ведение бизнеса” (Doing Business);
Кабмин также должен обеспечить формирование независимых наблюдательных советов всех государственных банков.
В этом году предстоит внедрение первого этапа реализации проекта “Е-малятко” и пересмотр границ госпитальных округов.
Кроме того, указ предусматривает введение до конца текущего года новой современной методологии расчетов прожиточного минимума с учетом европейских стандартов.
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