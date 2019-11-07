Как снизить цену на электричество для промышленности на 15-20%

Цена электроэнергии для промышленности снизится на 15-20%, если она не будет субсидировать тариф для населения.

Об этом заявил глава НЭК “Укрэнерго” Всеволод Ковальчук.

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Отмена перекрестного субсидирования (промышленность компенсирует разницу между рыночной ценой и установленной государством для населения – ред.) приведет к снижению цен на электроэнергию для промышленности на 15-20%.

Руководитель “Укрэнерго” напомнил, что перекрестное субсидирование должно было быть отменено еще до введения нового рынка электроэнергии, однако этого сделано не было.

“В электричестве, к сожалению, и в старой модели, и в новой модели перекладывание происходит… А поскольку промышленность в основном использует электроэнергию для внутреннего потребления, а не для экспорта, то люди все равно оплачивают эту разницу в цене, покупая более дорогие товары или услуги, которые используют электричество”, – отметил Ковальчук.

Он обратил внимание, что в газовой сфере уже отказались от перекрестного субсидирования, и отметил, что влияние на благосостояние населения разницы в ценах электроэнергии намного, в разы меньше, чем от ценообразования на газ.