Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Цена электроэнергии для промышленности снизится на 15-20%, если она не будет субсидировать тариф для населения.
Об этом заявил глава НЭК “Укрэнерго” Всеволод Ковальчук.
Читайте также: Украина впервые в истории ограничила генерацию зеленых производителей
Отмена перекрестного субсидирования (промышленность компенсирует разницу между рыночной ценой и установленной государством для населения – ред.) приведет к снижению цен на электроэнергию для промышленности на 15-20%.
Руководитель “Укрэнерго” напомнил, что перекрестное субсидирование должно было быть отменено еще до введения нового рынка электроэнергии, однако этого сделано не было.
“В электричестве, к сожалению, и в старой модели, и в новой модели перекладывание происходит… А поскольку промышленность в основном использует электроэнергию для внутреннего потребления, а не для экспорта, то люди все равно оплачивают эту разницу в цене, покупая более дорогие товары или услуги, которые используют электричество”, – отметил Ковальчук.
Он обратил внимание, что в газовой сфере уже отказались от перекрестного субсидирования, и отметил, что влияние на благосостояние населения разницы в ценах электроэнергии намного, в разы меньше, чем от ценообразования на газ.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Как действовать при ДТПВчера, 08:11 - 4693 6
В Украине аренда паев вдвое дороже, чем в странах ЕСВчера, 08:02 - 2221 5
Как снизить цену на электричество для промышленности на 15-20%Около часа назад - 124 2
В следующем году зарплаты педагогов вырастут на 9%Вчера, 11:00 - 1871 2
Илон Маск сообщил, когда появится город на Марсе5 ч. назад - 276 1
Сколько денег перечисляли в Украину из-за границы в 2014-2019 (инфографика)Вчера, 14:00 - 5821
Как действовать при ДТПВчера, 08:11 - 4693 6
В Украине аренда паев вдвое дороже, чем в странах ЕСВчера, 08:02 - 2221 5
В следующем году зарплаты педагогов вырастут на 9%Вчера, 11:00 - 1871 2
Кто имеет право на сокращенный рабочий деньВчера, 08:30 - 1674
Маск анонсировал презентацию пикапа Tesla Cyber Truck (фото)07.11.2019, 12:10 - 1368 1
Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)27.10.2019, 12:10 - 2229
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 3424
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 2083
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 3059 1