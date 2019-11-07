Airbus разработала беспилотник, невидимый на радаре

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Компания Airbus объявила, что разрабатывает LOUT (Low Observable UAV Testbed), беспилотный летательный аппарат, который практически невозможно обнаружить.
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Модель уже была испытана в аэродинамической трубе для оценки аэродинамических свойств.
Проект находится в работе с 2010 года при полной поддержке Федерального министерства обороны. Теперь компания частично приподняла завесу с секретного проекта, чтобы рассказать, что беспилотник впервые взлетит на испытательный полет в 2026 году.
Что делает беспилотник таким инновационным, так это его камуфляжная технология. Он не будет обнаруживаться с помощью радара, практически не производит электромагнитное излучение и будет очень тихо летать. Его тепловое излучение также должно быть настолько низким, что ракеты, ищущие тепло, также не смогут его обнаружить.
В пресс-релизе компании, который был отправлен Business Insider, испытательный стенд описан как 4-тонный беспилотный летательный аппарат ромбовидной формы.
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