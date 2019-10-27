Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (45,755 млн и 46,176 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (46 и 43), максимальный курс продажи доллара 24,99 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,55-24,56 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 89 активных заявок по доллару на сумму 82,931 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
24,9900 – 2 000
24,6000 – 2 222
24,5500 – 10 000
24,5000 – 35 000
24,5000 – 120 000
24,5000 – 10 000
24,5000 – 35 000
24,5000 – 155 555
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
24,5100 – 7 000
24,5100 – 2 500
24,5200 – 48 000
24,5200 – 30 000
24,5200 – 4 000
24,5200 – 23 000
24,5300 – 10 000
24,5300 – 50 000
24,5300 – 100 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,5423 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,4895 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Нерезиденты увеличили портфель ОВГЗ до исторического максимумаВчера, 15:11 - 1709 17
Льготники получат платежки за коммуналку с полной суммойВчера, 13:06 - 3008 14
Сколько зарабатывают водители UberВчера, 13:45 - 4620 13
Стоимость электроэнергии для населения предлагают увеличить на 90%2 ч. назад - 2069 4
Андрей Зинченко: предусматривались ли монеты номиналом 1 грн законодательством? Вопрос не риторическийВчера, 10:30 - 429 4
Сколько зарабатывают водители UberВчера, 13:45 - 4620 13
Глава Ripple спрогнозировал полное обесценивание 99% криптовалютВчера, 13:21 - 3318 2
Льготники получат платежки за коммуналку с полной суммойВчера, 13:06 - 3008 14
Стоимость электроэнергии для населения предлагают увеличить на 90%2 ч. назад - 2069 4
Нерезиденты увеличили портфель ОВГЗ до исторического максимумаВчера, 15:11 - 1709 17
Маск анонсировал презентацию пикапа Tesla Cyber Truck (фото)Вчера, 12:10 - 617 1
Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)27.10.2019, 12:10 - 2141
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 3225
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 1995
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 2938 1