По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (45,755 млн и 46,176 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (46 и 43), максимальный курс продажи доллара 24,99 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,55-24,56 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 89 активных заявок по доллару на сумму 82,931 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

24,9900 – 2 000

24,6000 – 2 222

24,5500 – 10 000

24,5000 – 35 000

24,5000 – 120 000

24,5000 – 10 000

24,5000 – 35 000

24,5000 – 155 555

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

24,5100 – 7 000

24,5100 – 2 500

24,5200 – 48 000

24,5200 – 30 000

24,5200 – 4 000

24,5200 – 23 000

24,5300 – 10 000

24,5300 – 50 000

24,5300 – 100 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,5423 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,4895 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.