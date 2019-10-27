Межбанк: пятница пройдет достаточно интересно

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Пятница на валютном рынке пройдет достаточно интересно, хотя и с сокращением объемов торгов из-за эффекта последнего дня недели. По нашим прогнозам, статистика межбанка упадет до $170-180 млн при заключении до 430 сделок.
На малообъемном рынке при росте ликвидности в системе (корсчета банков выросли на утро 8 ноября до 44,56 млрд гривен) у спекулянтов появляется шанс покачать курс в течение сессии. Причем как в сторону роста котировок, так и при благоприятном раскладе – и в сторону снижения.
Как и в четверг – сегодня межбанк будет достаточно разнонаправленным по курсовому тренду и очень зависимым как от действий крупных игроков, так и Нацбанка.
НБУ постарается воспользоваться ситуацией последних дней (предложение превышало спрос) и снова выйдет на рынок с выкупом доллара через Matching. Это не даст котировкам существенно просесть ниже порога в 24,40 гривен за доллар даже в случае активных продаж валюты экспортерами.
Наличный рынок по прежнему оказывает поддержку гривне и снижает курсы покупки и продажи доллара в обменниках. На утро пятницы в большинстве точек обмена валюты его уже можно было купить по 24,55-24,60 гривен.
На курсовой тренд в эту пятницу основное влияние будут оказывать выходы крупных игроков с покупкой/продажей валюты с их ситуативными задачами по дню. А Нацбанк будет пытаться выкупить максимальный объем валюты для пополнения резервов. Именно цена интервенций НБУ и будет указывать клиентам и банкам курсовой коридор 8 ноября.
Мы ожидаем на сегодня весьма средних объемов торгов с периодическим курсовыми колебаниями в момент выхода на рынок крупных игроков при коридоре по доллару в пределах 24,40-24,60 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 24,48 / 24,51
евро – 27,08 / 27,11
российский рубль – 0,3843 / 0,3852
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