В Польше зафиксировали самый низкий уровень безработицы за последние 30 лет

Безработица в Польше в октябре была на уровне 5,1 процента, то есть не изменилась с сентября.

Об этом сообщает Министерство семьи, труда и социальной политики Польши.

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Вице-министр Станислав Швед сообщил, что в конце октября во всей Польше было 841,9 тысячи безработных. По сравнению с концом сентября – это на 9,3 тысячи человек меньше. Число нетрудоустроенных уменьшилось в 14-ти воеводствах.

Количество вакансий, которые работодатели выложили в управлениях труда, в октябре превысило 111 тысяч. По сравнению с сентябрем, это рост на 0,4 процента.

“Я думаю, эти данные свидетельствуют о хорошей или очень хорошей ситуации на рынке труда”, – сказал вице-министр семьи, труда и социальной политики.

Политик добавил, что в октябре уровень безработицы в Польше был самым низким за последние 30 лет.

По оценкам Нацбанка Польши, украинские кадры обеспечивают 0,3-0,9% роста ВВП страны ежегодно.