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Китай анонсировал снижение пошлин на товары из США

Китай анонсировал снижение пошлин на товары из США

Официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фен заявил, что достигнутая в течение прошлых двух недель договоренность между США и КНР предусматривает одновременное снижение пошлин обеими сторонами.

Об этом сообщает DW.

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Эти действия, отметил Гяо Фен, будут проводиться поэтапно и в равных пропорциях. Таким образом, в торговом конфликте Китая и США наметились признаки компромисса.

“В каком объеме будет осуществляться сокращение пошлин на первом этапе, будет зависеть от содержания соглашения первой фазы”, – отмечает Фен.

Конкретные временные рамки для воплощения достигнутых с Вашингтоном договоренностей о сокращении пошлин в Пекине называть отказались.

Первый этап переговоров о торговом соглашении между США и Китаем касается договоренности о поставках американских сельхозтоваров в КНР, установления правил для предотвращения манипулирования курсами валют, мер по защите интеллектуальной собственности и открытия рынков Китая для американских компаний, напоминает издание The Wall Street Journal.

В США информацию о достигнутых договоренностях пока не подтвердили.

По материалам УНН
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