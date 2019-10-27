Последнее обновление будет недоступно для Google Pixel і Pixel XL

Смартфоны Google Pixel и Pixel XL, выпущенные в 2016 году, не получат последнее обновление для системы безопасности. Хотя Google официально не прекратил поддержку оригинальных устройств Google Pixel, отдельная страница поддержки указывает, что обновления безопасности больше не будут гарантированы.

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Эта страница фактически предоставляет всем устройствам Pixel трехлетний срок на гарантированные обновления безопасности, а также новые версии Android.

Google больше не будет поддерживать оригинальные Pixel и Pixel XL по телефону или через Интернет. Как и обновления безопасности, поддержка по телефону и через Интернет гарантируется только в течение трех лет после выпуска телефона. Следует отметить, что из-за сроков запуска программы расширенной гарантии Google Preferred Care для своих смартфонов Pixel владельцы Pixel 2, выбравшие Preferred Care, могут получить поддержку клиентов до апреля 2021 года.

Apple недавно выпустила iOS 13.2, ее последнюю версию программного обеспечения и пакет безопасности. iOS 13.2 поддерживает устройства с iPhone 6s, выпущенные в сентябре 2015 года. Устройства такого же возраста, как iPhone 5s с 2013 года, все еще поддерживаются обновлениями программного обеспечения Apple. Samsung предлагает ежеквартальные обновления безопасности для Galaxy S7 и ежемесячные обновления для Galaxy S8 и более новых устройств. Эти телефоны выпущены весной 2016 и 2017 года соответственно.