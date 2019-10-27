Минэкономики дало два прогноза по инфляции в Украине

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В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства составили два прогноза по инфляции в Украине в 2020 году – базовый и оптимистический.
Об этом сообщил министр экономического развития Тимофей Милованов в FACEBOOK.
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“Разница между базовым и оптимистическим прогнозами – в уровне инвестиций в экономике. В оптимистическом сценарии на 3 млрд больше внешних инвестиций. Для того, чтобы реализовался этот сценарий, нужен лучший бизнес-климат, отсутствие коррупции во власти и на местах, работающая судебная система, реформы (включая либеральный рынок земли и приватизацию)”, – отметил министр.
Инфляция (индекс потребительских цен) по базовому прогнозу:
Прогноз инфляции по оптимистическому прогнозу:
Ранее Finance.ua сообщал, что по данным Госстата базовая инфляция в Украине в августе 2019 года по август прошлого года составила 7,2%.
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