Xiaomi показала смартфон с пентакамерой (фото)

Xiaomi на специальном мероприятии в Мадриде представила смартфоны Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro, а вместе с ними и новую модель линейки Redmi Note 8. Речь о модели Redmi Note 8T, «правильной» версии базовой модели Redmi Note 8, выпущенной в Китае несколькими месяцами ранее вместе со старшей Redmi Note 8 Pro.

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Продажи Mi Note 10 стартуют в Испании 15 ноября, а в других странах Европы она появится в ближайшие несколько недель. Mi Note 10 предлагается за 549 евро в версии с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти, а Mi Note 10 Pro в версии с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной флэш-памяти оценен в 649 евро. Европейские цены традиционно выше китайских.

Европейский Redmi Note 8T имеет точно такие же характеристики, как китайский Redmi Note 8, но также модуль NFC для бесконтактных платежей. А еще в стандартном комплекте поставки Redmi Note 8T покупатели найдут блок питания для быстрой зарядки устройства мощностью 18 Вт, которого нет в комплекте поставки Redmi Note 8.

В остальном параметры не отличаются: SoC Snapdragon 665, экран диагональю 6,3 дюйма разрешением 2340х1080, который занимает 90% площади лицевой панели, квадрокамера с сенсорами разрешением 48, 8, 2 и 2 Мп, 13-мегапиксельная селфи-камера, аккумулятор на 4000 мА•ч и инфракрасный порт.