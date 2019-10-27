Государство инвестирует 488 млн грн в таможенные пункты пропуска (инфографика)

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Государственная таможенная служба Украины хочет инвестировать около 488 млн грн ($19,79 млн) в ремонт 12 пунктов пропуска на границе в 2020 году.
Об этом сообщил глава ГТС Максим Нефедов.
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Всего в ГТС создали программу инвестиций в восстановление таможенных пунктов, которая предусматривает 16 пунктов пропуска, из которых в 2020 году закончат 12. На их ремонт в бюджете на 2020 год предусмотрят 488 млн грн инвестиций.
«Как ни банально, чтобы не было очередей, были чистые туалеты и безопасность на границе, в инфраструктуру надо инвестировать. Надо реконструировать и строить пункты, покупать и запускать сканеры, весы и интегрированные системы видеонаблюдения. И, главное, надо делать это системно — создавая банк проектов, ранжируя их по приоритетам и строя конкретный объект инфраструктуры, а не окрашивая отдельные стены», — сообщил Нефедов.
Из 16 утвержденных правительством проектов на таможне, три планируют отремонтировать за счет иностранных финансовых организаций.
Также в 2020 году ГТС планирует оснастить 16 пунктов пропуска на таможне весовыми комплексами, а в дальнейшем на еще 12 пунктах должны ввести системы видеонаблюдения.
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