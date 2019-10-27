Заробитчане из Украины работают в каждой пятой фирме Польши

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Трудовые иммигранты из Украины работают в 18% фирм в Польше, из них целых 40 процентов – это крупные предприятия.
Об этом говорится в новом исследовании агентства по трудоустройству Personnel Service, передает “Польское радио”.
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Почти две трети работников из Украины приезжают в Польшу много раз. Граждане Украины могут работать в Польше без разрешения на работу в течение не более 6 месяцев на протяжении следующих 12 месяцев на основании заявления о намерении поручить работу иностранцу.
Согласно отчету, украинские работники есть в каждой пятой фирме в Польше. Трудовые иммигранты из Украины работают в 40 процентах крупных предприятий, в 25 процентах средних и 15 процентах малых .
В то же время, по словам руководителя агентства Кшиштофа Инглёта, польским фирмам все труднее нанять работника из Украины. Согласно отчету, возросшая конкуренция на международной арене приводит к тому, что 46 процентов фирм в Польше информирует о трудностях с подбором персонала с Востока, а это на 32 процента больше, чем в прошлом году.
Должности украинских мигрантов. По данным отчета, украинские работники в основном занимают должности низшего звена – в 72 процентах случаев. В каждой пятой фирме работники из Украины есть на должностях среднего уровня, требующих соответствующих профессиональных квалификаций. Только в 4 процентах заведений труда в Польше украинский персонал работает на должностях высшего звена.
Сколько платят. Каждая вторая фирма предлагает работникам с востока ставку от 14,7 до 16 злотых брутто за час. 15 процентов, по исследованию, платит от 17 до 21 злотого брутто за час. А каждый пятый работодатель предлагает более 21 злотого брутто в час. 17 процентов фирм готовы платить украинцам больше, чем польским работникам, чтобы удержать их в Польше.
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