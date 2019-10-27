Mitsubishi рассекретила новые бюджетные модели (фото)

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Доступный хэтчбек Mitsubishi Mirage и бюджетный седан Mitsubishi Attrage готовятся к обновлению.
Автопроизводитель распространил первые фото моделей, которые демонстрируют изменения.
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Оба автомобиля заметно преобразятся относительно прежних моделей. Mirage (он же Mitsubishi Space Star в Европе) и Attrage (Mitsubishi Mirage G4 на некоторых рынках) получили иное оформление в современном корпоративном стиле компании.
Как видно на фото, бюджетные авто демонстрируют новые бамперы и головную оптику. Также для машин подготовили другой капот. Даже сейчас заметен акцент на главных элементах передней части – эффектных хромированных “бумерангах”, которые соединяют фары с нижним воздухозаборником в бампере.
Задние фонари наверняка обновили, возможно, изменился и бампер. Об интерьере информации пока нет. Но моторная гамма должна остаться без изменений – на данный момент доступны трехцилиндровые 1.0 (71 л.с.) и 1.2 (78 л.с.), которые сочетаются с 5-ступенчатой МКПП и вариатором.
Новые “Мицубиси” представят 18 ноября в Таиланде. Тогда же появится вся официальная информация.
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