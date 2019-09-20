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Mitsubishi потеряла 320 млн долларов из-за афер сотрудника

Mitsubishi потеряла 320 млн долларов из-за афер сотрудника

Petro-Diamond Singapore – сингапурское подразделение Mitsubishi – понес убытки в размере около 320 млн долларов из-за несанкционированной торговли сырой нефтью.

Об этом говорится в заявлении компании.

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Как сообщает Mitsubishi, сотрудник PDS, который занимался торговлей сырой нефтью для Китая, с января 2019 года без ведома руководства неоднократно “участвовал в операциях с деривативами и маскировал их под операции хеджирования”.

При этом он манипулировал внутренними данными PDS.

По данным компании, основные потери от действий сотрудника начались в июле, на фоне падения цен на сырую нефть. PDS установила, что он проводил несанкционированные транзакции, в середине августа.

Компания начала расследование. 18 сентября сотрудник был уволен, PDS подала на него жалобу в полицию.

По материалам РБК-Украина
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