Boeing готовит проект аппарата для высадки на Луну

Корпорация Boeing подала заявку на участие в тендере NASA по созданию лунного посадочного модуля Human Lander System (HLS).

Читайте также: Канадская Bombardier распродает свои аэрокосмические активы более чем за $1 млрд

Компания заявляет, что ее система будет спроектирована таким образом, чтобы достигать Луны за «минимальное количество шагов».

Аэрокосмическая компания представила в NASA предложение по созданию интегрированной системы «человек-земля» (HLS). Сейчас NASA принимает предложения от частных космических компаний и, как ожидается, выберет по крайней мере два из них до января следующего года для разработки. Кроме авиастроителей, компания Blue Origin также анонсировала свое собственное судно под названием Blue Moon, которое она разработает в партнерстве с Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper.

NASA намерено отправить людей на Луну в капсуле Orion ракеты SLS. После стыковки капсул с космической станцией, которую агентство разместит на лунной орбите, астронавты перейдут на посадочный аппарат, который доставит их на саму Луну. Boeing говорит, что HLS может или состыковаться со станцией, или непосредственно с Orion, чтобы доставить астронавтов прямо на поверхность Луны.

«Используя возможности подъема блока 1B системы космического запуска NASA (SLS), мы разработали подход. Наименьшее количество шагов до Луны, который сводит к минимуму сложность полета и обеспечивает безопасный и прямой путь к поверхности Луны», – заявили в компании Boeing.

Добавим, новая лунная программа NASA под названием Artemis предусматривает три полета к Луне и высадку на естественном спутнике Земли до 2024 года.