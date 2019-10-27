Audi представила более доступную версию суперкара R8 (фото)

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Компания Audi выводит на авторынок заднеприводный суперкар R8, который будет более доступным, чем модель с полным приводом.
Об этом сообщили представители автопроизводителя.
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Цены на модель с моноприводом стартуют от 144 тыс. евро в то время как купе текущего поколения в quattro-версии стоит на 22 тыс. больше.
Новинка R8 с задним приводом будет доступна в двух вариантах кузова – купе и родстер.
Переход на монопривод позволил сделать автомобиль легче: масса купе составляет 1 595 килограммов, а родстера – 1 695 килограммов. Это на 65 и 55 килограммов меньше, чем модели с приводом на все четыре колеса.
Для новой версии Audi атмосферный двигатель V10 5.2 дефорсировали с 570 до 540 л. с. Пару двигателю составляет семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями и дифференциалом с механической блокировкой.
С такой силовой установкой заднеприводное купе разгоняется до 100 км/ч всего за 3,7 секунды, а родстер набирает “сотню” за 3,8 секунды. Максимальная скорость достигает 320 и 318 км/ч соответственно.
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