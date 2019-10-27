Глава Ripple спрогнозировал полное обесценивание 99% криптовалют

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Генеральный директор компании Ripple (токен XRP) Брэд Гарлингхаус заявил, что почти все криптовалюты ожидает падение стоимости до нуля. По его словам, выжить смогут только проекты, которые имеют реальное применение и пользуются спросом.
Об этом Гарлингхаус рассказал в видеоинтервью Bloomberg.
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«99% всех криптовалют, вероятно, обесценятся, но есть один процент, который сосредоточен на решении настоящих проблем для реальных клиентов и способен развиться до больших масштабов», – сказал он.
Гарлингхаус добавил, что токен компании XRP более не используется в незаконных проектах, таких как SilkRoad, и перестал быть «спекулятивным пузырем». По его словам, в ближайшем будущем цифровые активы станут намного полезнее.
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