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Глава Ripple спрогнозировал полное обесценивание 99% криптовалют

Глава Ripple спрогнозировал полное обесценивание 99% криптовалют

Генеральный директор компании Ripple (токен XRP) Брэд Гарлингхаус заявил, что почти все криптовалюты ожидает падение стоимости до нуля. По его словам, выжить смогут только проекты, которые имеют реальное применение и пользуются спросом.

Об этом Гарлингхаус рассказал в видеоинтервью Bloomberg.

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«99% всех криптовалют, вероятно, обесценятся, но есть один процент, который сосредоточен на решении настоящих проблем для реальных клиентов и способен развиться до больших масштабов», – сказал он.

Гарлингхаус добавил, что токен компании XRP более не используется в незаконных проектах, таких как SilkRoad, и перестал быть «спекулятивным пузырем». По его словам, в ближайшем будущем цифровые активы станут намного полезнее.

По материалам УБР
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