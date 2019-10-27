0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 33 0

ЕС будет оценивать украинские энергетические законопроекты

ЕС будет оценивать украинские энергетические законопроекты

Украина и ЕС создадут механизм, который позволит европейской стороне оценивать украинские энергетические законопроекты относительно их совместимости с правом ЕС.

Об этом шла речь на встрече вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой в Брюсселе.

Читайте также: В Украине запустили солнечную электростанцию, вторую по мощности в Европе

Кулеба отметил, что Украина стремится к полной интеграции своих рынков газа и электроэнергии в ЕС, чему будет способствовать дальнейшая имплементация обновленного так называемого “энергетического” Приложения (XXVII) к Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС.

Он сообщил, что сейчас на повестке дня – создание механизма оценки проектов законов европейской стороной относительно их совместимости с правом ЕС, а также совместного мониторинга принятых актов. По его словам, это единственный путь обеспечить энергетическую безопасность Украины.

Вице-премьер также заявил, что Украина готова присоединиться к реализации целей, определенных новым президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен в “Новом зеленом соглашении” для Европы.

“Для этого мы предлагаем начать официальный климатический диалог при участии Еврокомиссии, многосторонних банков развития и других заинтересованных организаций для обеспечения прозрачного и эффективного процесса разработки проекта второго национального определенного вклада Украины в Парижское климатическое соглашение”, – сказал Кулеба.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.