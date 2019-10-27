ЕС будет оценивать украинские энергетические законопроекты

Украина и ЕС создадут механизм, который позволит европейской стороне оценивать украинские энергетические законопроекты относительно их совместимости с правом ЕС.

Об этом шла речь на встрече вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой в Брюсселе.

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Кулеба отметил, что Украина стремится к полной интеграции своих рынков газа и электроэнергии в ЕС, чему будет способствовать дальнейшая имплементация обновленного так называемого “энергетического” Приложения (XXVII) к Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС.

Он сообщил, что сейчас на повестке дня – создание механизма оценки проектов законов европейской стороной относительно их совместимости с правом ЕС, а также совместного мониторинга принятых актов. По его словам, это единственный путь обеспечить энергетическую безопасность Украины.

Вице-премьер также заявил, что Украина готова присоединиться к реализации целей, определенных новым президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен в “Новом зеленом соглашении” для Европы.

“Для этого мы предлагаем начать официальный климатический диалог при участии Еврокомиссии, многосторонних банков развития и других заинтересованных организаций для обеспечения прозрачного и эффективного процесса разработки проекта второго национального определенного вклада Украины в Парижское климатическое соглашение”, – сказал Кулеба.