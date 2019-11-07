Huawei выпустит смартфон Y9s с экраном без рамок

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Интернет-источники опубликовали тизер-изображение нового смартфона Huawei — модели Y9s, анонс которой ожидается до конца текущего года.
Аппарат получит полностью безрамочный экран Ultra FullView размером 6,59 дюйма по диагонали. По слухам, будет применена панель Full HD+ с разрешением 2340 × 1080 точек.
Важно отметить, что у дисплея нет ни выреза, ни отверстия. Конструкция фронтальной камеры предполагает применение выдвижного модуля, прячущегося в верхней части корпуса. Разрешение якобы составит 16 млн пикселей.
Тизер говорит о наличии бокового дактилоскопического сканера и тройной тыльной камеры с 48-мегапиксельным основным датчиком. Два других сенсора, по некоторым данным, будут иметь разрешение 8 млн и 2 млн пикселей.
В оснащение войдут 6 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт. Говорится об использовании фирменного процессора Kirin (возможно, чипа Kirin 710F) и операционной системы Android 9 Pie с надстройкой EMU 9.1.
Наконец, упомянута аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч с поддержкой быстрой 10-ваттной подзарядки.
Цена Huawei Y9s, по предварительной информации, составит около 220 долларов США.
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