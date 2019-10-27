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МВФ дал прогнозы по росту ВПП и инфляции в Украине на 2021 год

МВФ дал прогнозы по росту ВПП и инфляции в Украине на 2021 год

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает роста ВВП Украины на 3,1% и инфляции в 5,3% по итогам 2021 года.

Соответствующие данные приводятся в обновленном прогнозе, обнародованном 6 ноября.

Так, согласно мнению экспертов, два главнейших экономических показателя будут выглядеть в эти три года так.

В 2019 году ВВП Украины составит 3% (старый апрельский прогноз – 2,7%).

В 2020 году – 3%, как и предполагалось ранее.

В 2021 году показатель составит 3,1%.

Инфляция:

В 2020 году – 5,9% (ожидания не изменились).

В 2021 году показатель составит 5,3%.

По материалам УБР
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