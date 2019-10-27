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В Украине запустили солнечную электростанцию, вторую по мощности в Европе

В Украине запустили солнечную электростанцию, вторую по мощности в Европе

В Днепропетровской области запущена в работу Покровская солнечная электростанция ​​(240 МВт). Она – вторая по мощности СЭС в Европе.

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В департаменте по коммуникациям компании ДТЭК сообщили, что Покровская СЭС находится в Никопольском районе на территории отработанного карьера по добыче руды (437 га). Она будет ежегодно производить 400 млн кВт/ч «зеленой» электроэнергии, которой достаточно для обеспечения 200 тыс. частных домов или квартир.

В компании отметили, что благодаря работе станции выбросы СО2 в атмосферу будут сокращены на 420 тыс. тонн в год, что сопоставимо с выбросами более 200 тыс. автомобилей.

Покровская СЭС состоит из 840 тыс. солнечных панелей производства компании Risen (КНР), которая входит в ТОП-3 лучших производителей солнечных панелей согласно рейтингу Bloomberg.

По материалам depo.ua
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