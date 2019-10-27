Одобрены изменения в Земельный кодекс

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Комитет по вопросам аграрной и земельной политики сегодня рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении законопроект №0858 о противодействии рейдерству.
Об этом пишет народный депутат Сергей Лабазюк на своей странице в Фейсбуке.
Что предлагает законопроект – внести изменения в 14 законодательных актов Украины, для урегулирования вопроса противодействия рейдерству и предотвращения неправомерного завладения землями, используемыми в сельском хозяйстве.
Важные моменты этого законопроекта:
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