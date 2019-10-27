Одобрены изменения в Земельный кодекс

Комитет по вопросам аграрной и земельной политики сегодня рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении законопроект №0858 о противодействии рейдерству.

Об этом пишет народный депутат Сергей Лабазюк на своей странице в Фейсбуке.

Что предлагает законопроект – внести изменения в 14 законодательных актов Украины, для урегулирования вопроса противодействия рейдерству и предотвращения неправомерного завладения землями, используемыми в сельском хозяйстве.

Важные моменты этого законопроекта:

внести сведения в реестр по земельным участкам, право собственности на которые возникло до 2004 года и сейчас находятся в бумажном виде;

вводятся нотариальные удостоверения договоров (по желанию владельцев) об отчуждении долей в уставном капитале обществ, что будет хорошим предохранителем рейдерству в аграрной отрасли;

убираются злоупотребления в пролонгации договоров аренды. Сейчас договор, по истечении срока аренды, считается автоматически продленным с теми же условиями, на которых он был заключен;

Если сторона хочет отказаться от автоматичного обновления договора аренды земли, она не позднее чем за 30 дней до истечения срока договора должна подать в Госреестр имущественных прав заявление об этом. В случае отсутствия такого заявления договор продлевается на тот же срок и с теми же условиями;

арендная плата за земельные участки государственной и коммунальной собственности, переданные в аренду на земельных торгах, не может быть уменьшена по соглашению сторон в течение срока действия договора аренды, а также при его обновлении.

Справка Finance.ua: