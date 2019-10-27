"Филипп Моррис" существенно снижает производство в Украине из-за нового закона

Компания “Филипп Моррис Украина”, один из крупнейших производителей сигарет в Украине, сокращает объемы производства в ноябре.

Об этом сообщила пресс-служба табачного гиганта.

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Эта ситуация сложилась из-за неопределенности относительно поправки № 8 к законопроекту №1049, которым предусмотрено установление распределения торговой наценки.

Такой шаг приведет к снижению объемов уплаты акциза вследствие уменьшения выкупа акцизных марок. Прогнозируется, что объем уплаты акцизного налога в ноябре 2019 года по сравнению с среднемесячными платежами уменьшится на 32%.

За октябрь 2019 года компанией уплачено 1,3 млрд. грн. акцизного налога.

ЗАО “Филип Моррис Украина” является одним из крупнейших производителей сигарет и лидером табачного рынка Украины. За 2018 год компания уплатила в бюджеты и государственные целевые фонды более 16,3 млрд гривен налогов и сборов, в том числе 12,8 млрд. гривен акцизного налога.