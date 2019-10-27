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Aston Martin выпустил первый мотоцикл (фото)

Aston Martin выпустил первый мотоцикл (фото)

Компании Aston Martin и Brough Superior на выставке EICMA в Милане представили совместный проект – трековый спортбайк AMB 001, на котором впервые используется логотип “Астона”.

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Тираж мотоцикла ограничат 100 экземплярами, а его цена составит 108 тысяч евро.

Стилистика Aston Martin AMB 001 вдохновлена среднемоторной линейкой британской марки, куда входят Valkyrie и Valhalla. В основе байка лежит шасси из алюминия и титана, соединенное болтами с двигателем, и подрамником из углепластика.

Особенность мотоцикла – вилка Foir с раздельными рычагами для управления и амортизации, маятник с прогрессивными характеристиками демпфирования и небольшие крылышки из нержавеющей стали на “носу” и топливном баке, как у “Валькирии”.

Конструкция вилки Fior, которая у BMW называется Duolever, позволяет снизить клевки при резких замедлениях и сохранить геометрию. Тормоза – гоночные, на шариковых подшипниках с радиальным главным цилиндром. AMB 001 оснащен двигателем Brough Superior с турбонаддувом. Его рабочий объем – 997 кубических сантиметров, а мощность – около 180 сил.

По материалам motor.ru
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