В Японии создали летающий мотоцикл (фото)

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Японские инженеры анонсировали футуристический мотоцикл.
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Технически Speeder, именно так назвали необычный мотоцикл, – транспортное средство с вертикальным взлетом и посадкой, полет которого происходит на высоте нескольких десятков сантиметров над землей.
“Летающий мотоцикл” оснащен двумя двигателями (по одному в передней и задней частях корпуса), пропеллеры которых предоставляют ему подъемную силу.
Для движения вперед и поворотов предназначены вспомогательные двигатели, расположенные по бокам углепластикового корпуса.
Подробные технические характеристики необычного транспорта производитель не раскрывает.
Ожидается, что в серийное производство Speeder поступит во второй половине 2021 года – вероятно новинка найдет применение в качестве транспорта для спасательных операций в различных условиях, в том числе на воде, в болотах и пустынях.
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