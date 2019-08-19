Компания Newron создала деревянный электро-мотоцикл (фото)

Французская компания Newron демонстрирует свой новый дизайн электрического мотоцикла, который имеет изогнутые деревянные панели кузова для уникальной эстетики.

Команда Newron представила свой новейший концептуальный электрический мотоцикл. Электробайк Newron спроектирован вокруг большого центрального блока батарей, как и остальные электрические мотоциклы.

Но в отличие от обычных, батарея электрического мотоцикла Newron приобретает форму бочки. Светодиодные лампочки, окружающие аккумуляторную батарею, меняют цвет в зависимости от различных изображений, предоставленных компанией.

Аккумулятор хорошо виден на Newron благодаря еще одному поразительному дизайну: красивые открытые деревянные панели кузова. Изогнутые деревянные панели создают эффект скелета, подчеркивая естественный акцент на дизайне naked.

Древесина даже спускается на балочную вилку, которая в последнее время становится популярной среди электрических мотоциклов.