Правительство предлагает ввести единое юридическое лицо для налоговых органов

Кабмин поддержал законопроект, в рамках которого хотят ввести единое юридическое лицо для Государственной налоговой и Государственной таможенной служб. Сейчас региональные подразделения этих органов имеют свои отдельные юридические лица.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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Цель законопроекта: решить один из ключевых вопросов, необходимых для реформирования налоговых органов, а именно – введение эффективной организационной структуры в них, построенной по функциональному принципу.

Что изменится. Законопроектом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс Украины, законы Украины «О центральных органах исполнительной власти» и «О государственной службе», согласно которым:

уточняется перечень органов власти, которые будут иметь статус контролирующего органа, устанавливается четкое разграничение их функции в сфере администрирования налогов и сборов;

закрепляется статус государственных налоговых инспекций как структурных подразделений терорганов (обособленных подразделений) #ГНСУ;

детализируются положения о делегировании полномочий на выполнение функций, предусмотренных Налоговым кодексом, законодательством по вопросам уплаты ЕСВ , в руководящей вертикали ГНСУ ;

вносятся уточнения относительно: уровней контролирующих органов для возможности административного обжалования решений таких органов налогоплательщиками; особенностей учета крупных налогоплательщиков в тероргане (обособленном подразделении) ГНСУ , который осуществляет сопровождение крупных налогоплательщиков, или его структурных подразделениях; терминологии Кодекса относительно названий органов власти, реализующих налоговую и таможенную политику;

определены особенности оплаты труда и прохождения службы государственными служащими ГНСУ и Гостаможслужбы и их терорганов.

Справка Finance.ua:

29 июля в Украине официально начала работу Государственная налоговая служба, которая будет отвечать за сбор и администрирование налогов вместо Государственной фискальной службы Украины.