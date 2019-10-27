Правительство предлагает ввести единое юридическое лицо для налоговых органов

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Кабмин поддержал законопроект, в рамках которого хотят ввести единое юридическое лицо для Государственной налоговой и Государственной таможенной служб. Сейчас региональные подразделения этих органов имеют свои отдельные юридические лица.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
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Цель законопроекта: решить один из ключевых вопросов, необходимых для реформирования налоговых органов, а именно – введение эффективной организационной структуры в них, построенной по функциональному принципу.
Что изменится. Законопроектом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс Украины, законы Украины «О центральных органах исполнительной власти» и «О государственной службе», согласно которым:
29 июля в Украине официально начала работу Государственная налоговая служба, которая будет отвечать за сбор и администрирование налогов вместо Государственной фискальной службы Украины.
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