"Газпром" назвал условия для транзитного контракта с Украиной

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
До заключения нового контракта по транзиту газа российский “Газпром” хотел бы решить ряд своих задач.
Об этом заявил глава правления ПАО “Газпром” Алексей Миллер, сообщает пресс-служба компании.
Читайте также: Нафтогаз требует у Газпрома пересмотреть транзитный тариф – Витренко
Как отмечается в сообщении, первая задача – урегулирование судебных споров между “Газпромом” и украинской стороной.
“Это означает взаимный отказ от претензий и прекращение судебных разбирательств между ПАО “Газпром” и НАК “Нафтогаз Украины” по контрактам на поставку и транзит российского газа, восстановление баланса коммерческих интересов сторон”, – говорится в сообщении.
Также речь идет об отмене решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на “Газпром” штрафа за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа Украины.
Кроме того, “Газпром” предлагает Украины возобновить прямые закупки российского газа с 2020 года и определить объемы таких закупок.
“Если украинская сторона не успеет закончить эту работу к 1 января 2020 года, “Газпром” готов к продлению на переходный период действующего транзитного контракта с учетом актуальных рыночных условий”, – говорится в сообщении.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Премьер объяснил, почему средства от продажи земли не являются доходной частью бюджетаВчера, 19:49 - 540 8
В Украине появится Фонд национального богатства7 ч. назад - 1030 7
"Укрбуд" не обанкротится, туда зашел новый инвестор - советник Кличко8 ч. назад - 1584 6
Букмекеры оценили шансы гривны к доллару США в 2020 году12 ч. назад - 15208 6
Платную кольцевую дорогу вокруг Киева будет строить китайская компания5 ч. назад - 1075 5
Букмекеры оценили шансы гривны к доллару США в 2020 году12 ч. назад - 15208 6
Сколько украинцев имеют сбережения на "черный день" (инфографика)10 ч. назад - 2535
Mercedes отзывает свой новый электромобиль20 ч. назад - 1948
"Укрбуд" не обанкротится, туда зашел новый инвестор - советник Кличко8 ч. назад - 1584 6
Президент подписал закон об упрощении таможенного оформления товаров8 ч. назад - 1567
Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)27.10.2019, 12:10 - 2057
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 3059
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 1907
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 2838 1
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 3298