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"Газпром" назвал условия для транзитного контракта с Украиной

"Газпром" назвал условия для транзитного контракта с Украиной

До заключения нового контракта по транзиту газа российский “Газпром” хотел бы решить ряд своих задач.

Об этом заявил глава правления ПАО “Газпром” Алексей Миллер, сообщает пресс-служба компании.

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Как отмечается в сообщении, первая задача – урегулирование судебных споров между “Газпромом” и украинской стороной.

“Это означает взаимный отказ от претензий и прекращение судебных разбирательств между ПАО “Газпром” и НАК “Нафтогаз Украины” по контрактам на поставку и транзит российского газа, восстановление баланса коммерческих интересов сторон”, – говорится в сообщении.

Также речь идет об отмене решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на “Газпром” штрафа за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа Украины.

Кроме того, “Газпром” предлагает Украины возобновить прямые закупки российского газа с 2020 года и определить объемы таких закупок.

“Если украинская сторона не успеет закончить эту работу к 1 января 2020 года, “Газпром” готов к продлению на переходный период действующего транзитного контракта с учетом актуальных рыночных условий”, – говорится в сообщении.

По материалам РБК-Украина
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