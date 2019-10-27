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"Нафтогаз" требует у "Газпрома" пересмотреть транзитный тариф - Витренко

"Нафтогаз" требует у "Газпрома" пересмотреть транзитный тариф - Витренко

“Нафтогаз” назвал требования к российскому газовому монополисту “Газпрому” в заявлении о защите и встречных исковых требованиях, которое компания направила в Стокгольмский арбитраж.

Об этом сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в facebook.

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Главным требованием, по словам Витренко, будет пересмотр тарифа за транзит газа.

«Первое и самое главное – требуем пересмотреть транзитный тариф. Наше право требовать пересмотр тарифа предусмотрено в самом контракте. Черным по белому. Пункт 8.7 транзитного контракта. Предыдущий арбитраж не рассматривал вопрос пересмотра тарифа по сути», – отметил он.

В частности, речь идет о пересмотре тарифа с 13 марта 2018 года и до окончания контракта (1 января 2020 года). На переговорах с «Газпромом» не удалось решить этот вопрос, поэтому, отметил глава НАК, вопрос пересмотра тарифа передан в Стокгольмский арбитраж.

«Наш транзитный тариф сейчас не соответствует уровню транзитных тарифов на европейском рынке. На графике показаны европейские транзитные тарифы, если сделать релевантные корректировки для корректного сравнения с украинским транзитным тарифом», – объясняет Витренко.

Также «Нафтогаз» потребует включить в стоимость тарифа амортизационные расходы и расходы на обесценивание в соответствии с ожиданиями прекращения транзита.

«Включение таких расходов в наш транзитный тариф является как обоснованным с точки зрения современных условий формирования тарифов на европейском рынке, так и справедливым по отношению к Газпрому», – написал он.

По материалам Finance.UA
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