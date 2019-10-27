SoftBank отчиталась о первых квартальных убытках за 14 лет

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SoftBank Group Corp сообщила о своих первых квартальных убытках за 14 лет, когда ее гигантский Vision Fund получил $8,9 млн операционных убытков из-за падения оценок ее двух основных проектов – WeWork и Uber.
Об этом сообщает Reuters.
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Операционные убытки SoftBank по итогам июля-сентября составили чуть больше 704 млрд иен (около $6,46 млрд) по сравнению с 706 млрд иен прибыли за аналогичный период прошлого года.
Эти показатели ставят под сомнение стратегию главы SoftBank Масайоси Сона, направленную на высокорисковое инвестирование в стартапы, особенно на фоне его намерения создать второй Vision Fund с еще большим бюджетом.
В прошлом месяце SoftBank был вынужден потратить более $10 млрд на спасение стартапа WeWork после провального ІРО.
Vision Fund, который поддерживает Саудовская Аравия и руководителем которого является бывший банкир Deutsche Bank Раджив Мисра, в конце сентября инвестировал $70,7 млрд в 88 компаний.
Стоимость большинства из этих инвестиций фонда, включая Uber, Slack Technologies и Guardant Health, упала за квартал. В Uber этот спад продолжается, поскольку убытки продолжают расти, и на этой неделе акции компании достигли новых минимумов.
Издание отмечает, что бизнес SoftBank поддерживают другие «столпы империи Сона», в том числе телекоммуникационная компания SoftBank Corp и мобильный бизнес группы.
SoftBank не опубликовало прогноз на этот финансовый год, заявив, что пока компания имеет слишком много неопределенных факторов.
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