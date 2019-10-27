Президент поручил до конца года отделить ГТС от "Нафтогаза"

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Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу перед министром энергетики и защиты окружающей среды Алексеем Оржелем до конца текущего года завершить процедуру анбандлинга НАК «Нафтогаз Украины».
Об этом он сообщил в ходе встречи с правительством и руководством Верховной Рады Украины, сообщили в пресс-службе главы государства.
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Перед министерством также поставлены задачи упростить процедуры присоединения к электрическим и газовым сетям и до конца апреля реформировать угольную отрасль.
По информации пресс-службы, Зеленский отметил, что министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель должен завершить процедуру анбандлинга НАК «Нафтогаз» до 31 декабря 2019 года.
Также до конца текущего года упростить процедуры присоединения к электрическим и газовым сетям, которыми владеют субъекты естественных монополий.
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