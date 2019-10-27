В кадастр внесены более 30 млн га сельхозземель

В Государственный земельный кадастр по состоянию на 1 ноября 2019 г. внесены сведения о 20,8 млн земельных участков общей площадью 39,8 млн га (за последнюю неделю — 25,3 тыс. новых земельных участков площадью 13,0 тыс. га), в частности, 13,9 млн земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 30,4 млн гектаров.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

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Кроме того, обновляются сведения в Государственном земельном кадастре по административно-территориальным единицам: по состоянию на 31 октября 2019 г. из общего количества населенных пунктов на территории Украины по заявлениям органов местного самоуправления внесены сведения о границах 4756 административно-территориальных единиц (за последнюю неделю — 83) и нормативной денежной оценке 2228 населенных пунктов (за последнюю неделю — 17).

«Кроме этого, за прошедшую неделю к государственным кадастровым регистраторам поступило 33,7 тыс. заявлений о регистрации земельных участков», — уточнили в ведомстве.