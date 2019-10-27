0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 38 0

В кадастр внесены более 30 млн га сельхозземель

В кадастр внесены более 30 млн га сельхозземель

В Государственный земельный кадастр по состоянию на 1 ноября 2019 г. внесены сведения о 20,8 млн земельных участков общей площадью 39,8 млн га (за последнюю неделю — 25,3 тыс. новых земельных участков площадью 13,0 тыс. га), в частности, 13,9 млн земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 30,4 млн гектаров.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Читайте также: За годы независимости из госсобственности украли половину сельхозземель – Милованов

Кроме того, обновляются сведения в Государственном земельном кадастре по административно-территориальным единицам: по состоянию на 31 октября 2019 г. из общего количества населенных пунктов на территории Украины по заявлениям органов местного самоуправления внесены сведения о границах 4756 административно-территориальных единиц (за последнюю неделю — 83) и нормативной денежной оценке 2228 населенных пунктов (за последнюю неделю — 17).

«Кроме этого, за прошедшую неделю к государственным кадастровым регистраторам поступило 33,7 тыс. заявлений о регистрации земельных участков», — уточнили в ведомстве.

По материалам AgroPolit.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Аграрный рынок
Смотри также
Весь рынок:Аграрный рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.