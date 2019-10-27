Kia показала концепт электрокара с космическим дизайном

Южнокорейская компания Kia показала концепт автомобиля Futuron.

Об этом сообщает портал Motor.

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“Компания Kia поделилась первыми изображениями концепта Futuron, который дебютирует 10 ноября”, – говорится в сообщении.

Как сообщает портал, название новинки сочетает в себе слова future («будущее») и on («включить»), что намекает на будущие электромобили бренда.

На данный момент о Kia Futuron известно только то, что он получил автопилот, полный привод и полностью электрическую силовую установку с четырьмя электромоторами, которые питает батаря повышенной емкости.

Габариты автомобиля в длину достигают 4850 миллиметров, высота составляет 1550 миллиметров, а колесная база равна 3000 миллиметрам.

Отмечается, что автопилот автомобиля соответствует четвертому уровню, подразумевающему полное невмешательство человека в управление автомобилем.