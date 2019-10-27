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Франция установит квоты на трудоустройство иностранцев

Франция установит квоты на трудоустройство иностранцев

Франция впервые установит квоты на число рабочих-иммигрантов из-за пределов Европейского Союза.

Об этом заявила во вторник министр труда Франции Мюриэль Пенико, сообщает Reuters.

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Министр заявила, что эти квоты вступят в силу следующим летом.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил в прошлом месяце, что он не против введения квот для мигрантов, что является частью усилий его правительства с целью успокоить избирателей, которых перетягивают ультраправые политические конкуренты.

“Наш приоритет – помочь французам вернуться на рынок труда. Также это чтобы приветствовать беженцев и дать им возможность найти работу”, – сказала Пенико.

“Если все-таки будет необходимость, в интересах страны и интересах компаний, мы привлечем людей, которые нам нужны, в зависимости от их профессии и квалификации”, – добавила она.

По материалам Европейская правда
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