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В Польше планируют облегчить трудоустройство врачей из Украины

В Польше планируют облегчить трудоустройство врачей из Украины

Министерство здравоохранения Польши подготовило изменения, которые позволят облегчить трудоустройство врачей из-за пределов ЕС.

Об этом сообщают местные СМИ.

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“Разрешение на практику врача в конкретной польской больнице и экзамен, который дает право на лечение в Польше – это новые решения, которые позволят трудоустраивать врачей из-за пределов ЕС, например, из Украины”, – говорится в сообщении.

В версии проекта указывается:

  • появился дополнительный медицинский экзамен на подтверждение профессиональной квалификации, которая дает разрешение на предоставление медицинских услуг в Польше лицам, имеющим диплом за пределами ЕС.

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Минздрав в пояснительной записке не скрывает, что это способ залатать кадровые дыры там, где есть угроза прекращения деятельности больниц из-за отсутствия врачей-специалистов. Упрощенный режим позволяет работать только в Польше, поэтому может способствовать тому, чтобы врачи оставались в стране, а не уезжали в другие государства ЕС.

Отмечается, что в Польше работает много украинских врачей. Но из-за процедуры признания диплома об образовании, которая является дорогой и долгой, медики обычно работают санитарами и младшими медсестрами.

“Нам очень нужны кадры, особенно врачи, готовые к работе. Такая сокращенная процедура, безусловно, необходима”, – отмечает Ярослав Федоровский, президент Польской Федерации больниц.

Справка Finance.ua:

  • Начинающий врач без опыта работы в Польше получает 1255 $ в месяц.
  • Средняя зарплата семейного врача составляет около 2000 $ в месяц.
  • Семейные врачи со стажем работы зарабатывают свыше 2700 $ в месяц.
  • Заведующий отделением – от 3600 $.
  • Анестезиолог получает зарплату в сумме от 6000 $ до 9000 $.
  • Средняя зарплата фельдшеров колеблется от 1000 $ до 1250 $.
  • Медсестры – от 800-900 $.
По материалам Finance.UA
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