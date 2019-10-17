В Польше планируют облегчить трудоустройство врачей из Украины

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Министерство здравоохранения Польши подготовило изменения, которые позволят облегчить трудоустройство врачей из-за пределов ЕС.
Об этом сообщают местные СМИ.
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“Разрешение на практику врача в конкретной польской больнице и экзамен, который дает право на лечение в Польше – это новые решения, которые позволят трудоустраивать врачей из-за пределов ЕС, например, из Украины”, – говорится в сообщении.
В версии проекта указывается:
Минздрав в пояснительной записке не скрывает, что это способ залатать кадровые дыры там, где есть угроза прекращения деятельности больниц из-за отсутствия врачей-специалистов. Упрощенный режим позволяет работать только в Польше, поэтому может способствовать тому, чтобы врачи оставались в стране, а не уезжали в другие государства ЕС.
Отмечается, что в Польше работает много украинских врачей. Но из-за процедуры признания диплома об образовании, которая является дорогой и долгой, медики обычно работают санитарами и младшими медсестрами.
“Нам очень нужны кадры, особенно врачи, готовые к работе. Такая сокращенная процедура, безусловно, необходима”, – отмечает Ярослав Федоровский, президент Польской Федерации больниц.
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