РФ назвала условие для продления транзита газа

Российская сторона требует от Украины простить долги в размере примерно 22 млрд долларов, для того, чтобы продлить транзит своего газа.

Об этом сообщил глава Нафтогаза Андрей Коболев в facebook.

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«Российская сторона предлагает Нафтогазу “обнулить” почти 3 миллиарда долларов по Стокгольмскому решению и отказаться от иска еще на 12 миллиардов. К тому же АМКУ предлагается отказаться от штрафа около 7 миллиардов долларов. Итого – 22 миллиарда долларов – «понять и простить». Ищу и не нахожу в озвученных в медиа предложениях встречные шаги России на сопоставимые суммы. Разве так выглядит «обнуление» взаимных претензий?» – написал Витренко.

Также предлагают вернуться к прямым поставкам газа из России и обещают цену, меньше на 25%, чем Украина имеет сейчас, импортируя газ из Европы.

«По действующему контракту мы уже вправе покупать российский газ по цене немецкого хаба. Газпром отказывается выполнять это положение контракта. Традиционно российские поставки, даже со скидками за лояльность, почему-то выходят дороже, чем закупки по конкурентным ценам в Европе. Это нелогично, потому что Газпром транспортирует газ на меньшее расстояние», – отметил глава Нафтогаза.

По его словам, в Украине уже давно убедились, что ничто не обходится государству так дорого, как дешевый российский газ.