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Гончарук назвал ключевые факторы экономического роста Украины

Гончарук назвал ключевые факторы экономического роста Украины

Один из ключевых факторов экономического роста в следующем году – дешевые ресурсы для бизнеса. Для того чтобы открыть производство, предприниматель должен иметь возможность получить кредиты под адекватные проценты в гривне.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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«Что касается целевой эмиссии гривны. Если вы начинаете печатать деньги, то таким образом потихоньку забираете средства из карманов украинских налогоплательщиков. Монетарная политика – это все-таки сфера НБУ. Мы с ним сейчас стараемся согласовать фискальную и монетарную политику для того, чтобы гривна была стабильна и макроэкономическая ситуация улучшалась», – заявил премьер-министр.

По словам Гончарука, это способствует снижению инфляции и процентной ставки по кредитам.

«Один из ключевых факторов экономического роста в следующем году – это дешевые ресурсы. Предприниматель для того, чтобы открыть производство, должен иметь возможность получить кредиты под адекватные проценты в гривне. Это означает, что банковская система это должна обеспечить», – сказал премьер.

По его словам, стоимость кредитов содержит две составляющие: стоимость ресурсов и риски. Первое зависит от ставки рефинансирования, которая в свою очередь зависит от инфляции. Поэтому правительство должно сделать все, чтобы она уменьшалась. Второе – это уменьшение рисков для инвесторов (это касается борьбы с коррупцией и судебной системы).

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По материалам ГолосUA
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