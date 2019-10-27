В Нидерландах протестируют водородный поезд Alstom

В первом квартале 2020 года в Нидерландах начнется тестирование водородного поезда Coradia iLint производства французской компании Alstom.

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Впервые такой поезд будет работать за пределами Германии, где с прошлого года Coradia iLint эксплуатируются в коммерческом режиме.

Как сообщает французский производитель подвижного состава, договоренность о пилотном проекте была достигнута между Alstom, региональным ж/д оператором в провинции Гронинген Arriva, нидерландским оператором ж/д инфраструктуры ProRail и энергетической компанией Engie.

Тестирование будет проходить на отрезке между Гронингеном и Леэварденом. Поезд будут эксплуатировать на скорости до 140 км/ч. Целью тестирования является демонстрация возможностей водородного поезда, который в перспективе мог бы заменить дизельные поезда на неэлектрифицированных участках железной дороги в Нидерландах.