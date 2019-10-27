В Лондоне запустят водородные автобусы (фото)

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В 2020 году Лондон получит 34 водородных автобуса CaetanoBus H2.City Gold с пробегом до 400 км.
Низкопольный общественный транспорт на водородных топливных элементах лондонская компания Abellio заказала у португальского производителя CaetanoBus.
CaetanoBus H2.City Gold будут выпускать в двух вариантах длины – на 10,7 и 12 м, с левым и правым расположением руля. В столице Великобритании будут эксплуатироваться автобусы с правым расположением руля.
Водородные баки для оптимизации внутреннего пространства расположены на крыше. Запаса водорода хватает на пробег до 400 км. На дозаправку необходимо лишь 9 минут.
Установка Fuel Cell от Toyota Mirai имеет мощность 60 кВт и работает в паре с электромотором Siemens номинальной мощностью 180 кВт. В автобусе также есть небольшая аккумуляторная батарея LTO. Устанавливаются мосты марки ZF.
Впервые CaetanoBus H2.City Gold представили на выставке Busworld Europe 2019 в Брюсселе.
Примечательно, что автобус работает на водородных топливных элементах, применяемых в серийном водородном легковушке Toyota Mirai. CaetanoBus H2.City Gold стал первым европейским автобусом с водородными элементами Toyota.
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