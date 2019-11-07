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Второй этап медреформы. Когда пациенты начнут платить за консультации

Второй этап медреформы. Когда пациенты начнут платить за консультации

Первые медицинские учреждения вторичного и третичного звена начали регистрацию в системе eHealth. Они уже запустили тестирование нового функционала, чтобы обеспечить бесплатное и комфортное обслуживание пациентов.

Об этом рассказал председатель Ассоциации eHealth Андрей Заяц.

Напомним, согласно очередному этапу медреформы, медучреждения должны подключиться к системе eHealth до апреля 2020 года. Это значит, что больницы специализированной медицинской помощи (МСП) больше не будут получать финансирование по принципу субсидирования.

Если медицинское учреждение не будет подключено к eHealth, то пациенты должны будут самостоятельно оплачивать предоставленные услуги специализированным врачам.

«Учреждения первичной помощи уже перешли на новую модель, то есть получают деньги пропорционально количеству подписанных деклараций. Новый этап принципиально не будет отличаться, но для успешного его прохождения нам необходимо плодотворное сотрудничество и взаимопонимание с местной вертикалью власти – департаментами, управлениями и т.п., которые сегодня сами переживают процесс изменений после недавних выборов», — говорит Заяц.

В следующем году второе и третье звено медучреждений будут финансироваться в соответствии с количеством предоставляемых услуг – консультаций с профильными специалистами, диагностических исследований и т.д.

Когда изменения начнут действовать, пациенты смогут получить бесплатную консультацию у профильного специалиста второго и третьего звена при наличии направления от семейного врача и наличия соответствующего функционала в медучреждении. В таком случае за консультацию платит Национальная служба здоровья.

По материалам УБР
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