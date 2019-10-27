С сегодняшнего дня НБУ снял ограничения на сумму покупки валюты

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
С 5 ноября 2019 года НБУ отменил ограничения на покупку иностранной валюты и банковских металлов физическими лицами в эквиваленте 150 тыс. грн в день через кассу банка, финансового учреждения или в системах онлайн-банкинга.
Об этом сообщает НБУ на своем сайте.
Как сообщал регулятор, эти послабления не будут иметь существенного влияния на валютный рынок, поскольку подавляющее большинство операций физических лиц по покупке иностранной валюты производится на суммы меньше 150 тыс. грн.
Нацбанк продолжает валютную либерализацию. С начала года отменено уже более 30 валютных ограничений:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
40% жителей Украины не работает (инфографика)Вчера, 11:01 - 5000 17
Министр инфраструктуры не исключает банкротства МАУВчера, 15:12 - 2261 7
"Государство_в_смартфоне": в Украине запустили онлайн-калькулятор при растаможивании автоВчера, 17:00 - 2436 4
Впервые это бюджет развития страны и безопасности людей - ГончарукВчера, 12:45 - 1540 4
Гончарук назвал топ сфер для инвестирования в УкраинеПозавчера, 18:23 - 2145 3
40% жителей Украины не работает (инфографика)Вчера, 11:01 - 5000 17
Все владельцы паев должны оформить право собственностиВчера, 13:57 - 4095
Apple предупреждает об отключении интернета в старых iPhone и iPadВчера, 16:15 - 3376
В Пенсионном фонде сообщили о выплате субсидий за сентябрьВчера, 15:45 - 3355
"Метинвест" Ахметова сократил выручку на 10%, EBITDA – на 18%Вчера, 11:41 - 3021
Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)27.10.2019, 12:10 - 1981
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 2913
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 1825
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 2758 1
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 3150