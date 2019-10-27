С сегодняшнего дня НБУ снял ограничения на сумму покупки валюты

С 5 ноября 2019 года НБУ отменил ограничения на покупку иностранной валюты и банковских металлов физическими лицами в эквиваленте 150 тыс. грн в день через кассу банка, финансового учреждения или в системах онлайн-банкинга.

Об этом сообщает НБУ на своем сайте.

Как сообщал регулятор, эти послабления не будут иметь существенного влияния на валютный рынок, поскольку подавляющее большинство операций физических лиц по покупке иностранной валюты производится на суммы меньше 150 тыс. грн.

Нацбанк продолжает валютную либерализацию. С начала года отменено уже более 30 валютных ограничений:

отмена обязательной продажи валютных поступлений бизнесом;

отмена предварительного резервирования гривны для покупки валюты;

отмена ограничения на репатриацию дивидендов за границу;

введение разрешения на онлайн-покупку иностранной валюты;