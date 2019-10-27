Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

Компания Microsoft Japan в августе этого года провела эксперимент, в рамках которого у сотрудников в течение месяца была четырехдневная рабочая неделя – производительность выросла на 40% по сравнению с августом прошлого года.

Об этом пишет Bloomberg.

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Отмечается, что в рамках эксперимента еще одним выходным стала пятница. Среди сотрудников, которые приняли участие в программе и прошли опрос, 92% заявили, что довольны четырехдневной неделей.

При сокращении рабочей недели на 20% производительность сотрудников выросла на 39,9%. Проводилось меньше встреч, они стали короче: часто онлайн, а не во время личного общения. Кроме этого, использовали на 23,1% меньше электроэнергии и напечатали на 58,7% меньше страниц.

Некоторые менеджеры Microsoft Japan до сих пор не понимают изменений в стилях работы, а некоторые сотрудники выражают беспокойство по поводу того, что короткие рабочие недели будут беспокоить клиентов.

Microsoft Япония планирует провести еще один эксперимент зимой. Сотрудники не будут получать специальных оплачиваемых выходных дней, но их будут поощрять – отпускать по собственной инициативе “более гибким способом”.